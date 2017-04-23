ABD'de yeraltı sığınaklarına servet harcıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra askeri alanda attığı adımlar, ABD'de bir dönem çok tercih edilen yeraltı yeniden popüler hale getirdi.



Çoğu kişi bu sığınakları nükleer savaş tehdidinden korunmak için tercih ederken, bu durum kimisi için de ciddi bir gelir kaynağı.



CBS'in haberine göre, Teksas eyaletinde bu sektörde faaliyet gösteren Clyde Scott, muhtemel bir nükleer savaşta hayatta kalmak isteyen yerel halk için lüks ve pahalı yeraltı sığınakları inşa etmek için fazla mesai yaptığını belirtti.



Şu an için şirketinde üç aylık iş biriktiğini kaydeden Scott, "30 personelle birlikte 7 gün 24 saat çalışsak, yine de işleri yetiştiremem" dedi.



Rusya’nın Güney Askeri Birimi’nden pilotlar, Ermenistan’daki bir hava üssünde gece saatlerinde Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopterlerle tatbikat yaptı.



Güney Askeri Birimi Basın Dairesi Başkanı Vadim Astafyev, “Mi-24 ve Mi-8MTŞ helikopteri mürettebatı Ermenistan’daki Erebuni hava üssünden gece uçuş tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında helikopterlerle üssü destek ve koruma faaliyetleri yürütüldü" ifadelerini kullandı.



Astafyev, Ermeni ordusundan pilotlarla gerçekleştirilen tatbikatlarda 100 personel ve 50 askeri teçhizatın yer aldığını ifade etti.