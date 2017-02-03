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AB'den Gürcistan'a vize muafiyeti

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

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Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararı 66'ya karşı 553 oyla kabul edildi. AP Raportörü Mariya Gabriel, Gürcistan'ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB'ye daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Kararın yürürlüğe girmesiyle Gürcistan vatandaşları, iş, turizm ve ticaret amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, en fazla 90 gün kalınabilecek.

Çalışma izni vermeyen uygulama, AB Konseyinin onayı ve Resmi Gazete yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Schengen bölgesi, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İngiltere, İrlanda ve Romanya hariç, 22 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor.

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