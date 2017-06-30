ABD'li pilotlar Suriye uçaklarını vurmak istemiş

Military.com adlı internet sitesine demeç veren Cocoran, ABD'li pilotların kendilerini savunmak amacıyla Suriye uçaklarını vurmak için haziran ayında üç kez izin talebinde bulunduğunu söyledi.



Corcoran, "Gerilimi azaltmaya çalışıyoruz. Suriye'de IŞİD'le mücadele etmek için bulunuyoruz. Ancak birliklerimizi Suriye hükümetinin yanında yer alan güçlere karşı koruyacağız" ifadelerini kullandı.



ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun 18 Haziran'da Suriye ordusuna ait Su-22 savaş uçağını düşürmesine de değinen Corcoran, IŞİD'İn mevzilerini kaybetmesi nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşanabileceğini kaydetti.