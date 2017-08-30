ABD'nin 7 F-15C Eagle'ı Litvanya'ya indi

Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD uçaklarının NATO hava polisinin Baltık ülkelerindeki misyonunu yerine getireceğini belirtti.



Litvanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Litvanya Hava Kuvvetleri’nin Šiauliai hava üssüne inen 7 ABD F-15C Eagle savaş uçakları NATO hava polisinin Baltık ülkelerindeki misyonuna katılacak” dendi.



Bakanlığın verdiği bilgiye göre, toplamda misyonda yaklaşık 140 ABD askeri yer alacak.



Baltık ülkeleri, hava devriyesine uygun uçaklara sahip olmadığı için 2004 yılından itibaren hava sahalarını NATO uçakları koruyor.