Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

ABD'nin 7 F-15C Eagle'ı Litvanya'ya indi

ABD’ye ait 7 F-15C Eagle savaş uçağı, Litvanya’daki Šiauliai hava üssüne indi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD uçaklarının NATO hava polisinin Baltık ülkelerindeki misyonunu yerine getireceğini belirtti.

Litvanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Litvanya Hava Kuvvetleri’nin Šiauliai hava üssüne inen 7 ABD F-15C Eagle savaş uçakları NATO hava polisinin Baltık ülkelerindeki misyonuna katılacak” dendi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, toplamda misyonda yaklaşık 140 ABD askeri yer alacak.

Baltık ülkeleri, hava devriyesine uygun uçaklara sahip olmadığı için 2004 yılından itibaren hava sahalarını NATO uçakları koruyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Şanlıurfa'da yetiştirdiği tazıları Körfez ve Arap ülkelerine satıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA