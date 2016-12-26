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ABD'nin C-130'u Azur Adaları'na acil indi

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı Portekiz’in Azor Adaları’na acil iniş yaptı.

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Geçtiğimiz 17 Aralık’da Lajes Airport’da yaşanan acil inişin 4 motorlu uçağın, 3 numaralı motorunda yaşanan sorun nedeniyle yapıldığı açıklandı.

Her türlü hava koşullarında toprak yada beton ayrımı yapmadan iniş-kalkış kabiliyeti ve üstün manevra gücüyle efsane modeller arasında yer alan C-130, acil inişi üç numaralı motoru kapalı olarak yaptı.

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