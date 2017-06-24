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ABD'nin gösteri timi Ohio'da kaza yaptı

ABD Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü gösteri timi Thunderbirds Ohio’da Dayton Havalimanı’nda kaza yaptı.

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Kazaya ilişkin yapılan açıklamada, F-16D tipi uçağın gösteri uçuşları için gerçekleştirilen deneme uçuşunu tamamladıktan sonra inişinin ardından rüzgarında etkisiyle takla attı.

Yapılan açıklamada uçuşun gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis ve yağış olduğuda belirtildi.

Thuderbirds’den yapılan açıklamada uçakta bir pilotun ve bir de taktik uçak bakımcısı olduğu belirtilirken, pilotun ve bakımcının uçaktan çıkarıldığı durumlarının da iyi olduğu açıklandı.

Ayrıca kaza sonrasında uçakta herhangi bir yakıt sızıntısı olmadığıda rapor edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı açıklandı. Daytona’da hava gösterileri yarın başlayacak.

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