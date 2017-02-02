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ABD'nin İsrail büyükelçiliği'nden yasak açıklaması

İsrail vatandaşlığının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici giriş yasağı koyduğu 7 Müslüman ülkeden herhangi birinden vatandaşlığı bulunanların yasak kapsamına alınmadığı öğrenildi.

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada "İsrail pasaportu ve geçerli vize sahibi yolcular, 7 ülkeden herhangi birinde doğmuş veya bu 7 ülkeden birinin vatandaşı olsalar bile söz konusu yasağa tabi tutulmayacaklardır" dedi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, giriş yasağı konulan 7 ülke vatandaşı İsraillilere vize verilmeye devam edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı 'Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak' başlıklı başkanlık kararnamesi kapsamında, 'terörle ilintili olduğu düşünülen' ülkelerden gelenlerin 90 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuştu.

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