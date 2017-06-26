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ABD-Rusya uçakları Baltık'ta böyle görüntülendi

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Baltık Denizi üstünde Amerikan jetine metrelerle yaklaşan Rus savaş uçağının görüntüsünü paylaştı.

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Associated Press'in servis ettiği fotoğraf, 19 Haziran'da çekilmiş. Bir SU-27 Rus jeti, Amerikan RC-135U savaş uçağının dibine kadar sokuluyor. Hatta bazı karelerde SU-27'deki Rus pilot bile görülebiliyor.

19 Haziran tarihinde medyaya yansıyan haberlerde, Rus jetinin 1,5 metre yaklaştığı belirtilmişti.

Rusya ve ABD, son dönemde  Baltık Denizi üstünde sık sık karşı karşıya geliyor. Moskova son olarak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa ABD jetlerinin yaklaştığını duyurmuştu.

Gerilimi asıl besleyen ise, NATO ile Rusya arasında devam eden restleşme. NATO, geçen yıldan bu yana Rusya sınırında çok sayıda tatbikata imza attı.

Tatbikatlarda gövde gösterisi yapan en büyük Ordu, elbette ABD oldu. Washington, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük askeri çıkarmasını yapmış durumda.

Diğer NATO üyelerinin de asker verdiği tatbikatlar, Rusya lideri Vladimir Putin'i çok kızdırdı.

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