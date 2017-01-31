ABD'ye bir misillemede Irak'tan



Reuters'e açıklama yapan bir yetkili, Irak Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, hükümetten ABD'ye 'vize yasağı' nedeniyle misilleme yapılması istenmesi kararının alındığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump cuma günü göçmen alımı programını durdurmuş ayrıca Irak dahil 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini 90 günlüğüne yasaklamıştı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi henüz karara tepki göstermezken, IŞİD ile mücadele için bu ülkede 5 binden fazla askerini bulunduran ABD'nin bu adımı çeşitli kesimlerin sert tepkisini çekmişti.



Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin ABD'nin Irak büyükelçisini bakanlığa çağırarak bu konudaki memnuniyetsizliği ileteceği açıklanmıştı.



Irak'ta IŞİD ile savaşan milis kuvvetler Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), ABD vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişlerinin durdurulması çağrısında bulunmuş, Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr da misilleme olarak ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.