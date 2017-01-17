Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

ACT Kargo uçağının karakutuları bulundu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iniş sırasında yerleşim biriminin üzerine düşen kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Havalimanı'na dün iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.

Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye göre, Jumbo Jet'te bulunan pilotların konuşmalarını kaydeden Kokpit Ses Kayıt (CVR-Cockpit Voice Recorder) ile Uçuş Veri Kayıt (FDR-Flight Data Recorder) sisteminden oluşan kara kutu uçaktan söküldü.

FDR ve CVR, Moskova'dan gelecek ekiplerle birlikte ilk incelemesi yapılacak.

Bu incelemeye Türkiye'den gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün iki uzman, ACT Havayolları'ndan iki kaptan pilot ile imalatçı Boeing'ten de yetkililer katılacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuh Albayrak: Çok farklı şeyler ortaya çıkacak

Nuh Albayrak: Çok farklı şeyler ortaya çıkacak

Çiftçi denizaltı yaptı

Çiftçi denizaltı yaptı

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ankara'da doğalgaz patlaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA