ACT Kargo uçağının karakutuları bulundu
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iniş sırasında yerleşim biriminin üzerine düşen kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Havalimanı'na dün iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.
Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye göre, Jumbo Jet'te bulunan pilotların konuşmalarını kaydeden Kokpit Ses Kayıt (CVR-Cockpit Voice Recorder) ile Uçuş Veri Kayıt (FDR-Flight Data Recorder) sisteminden oluşan kara kutu uçaktan söküldü.
FDR ve CVR, Moskova'dan gelecek ekiplerle birlikte ilk incelemesi yapılacak.
Bu incelemeye Türkiye'den gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün iki uzman, ACT Havayolları'ndan iki kaptan pilot ile imalatçı Boeing'ten de yetkililer katılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.