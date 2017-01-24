ACT kargonun karakutu bilgileri kopyalandı

MAK'tan yapılan açıklamada, "Uzmanlarımız, Türkiye, Kırgızistan ve ABD’den uzmanlarla birlikte uçağın karakutularındaki bilgileri kopyalama çalışmalarını tamamladı. Karakutulardaki kayıtlı tüm bilgiler kopyalandı. Kayıtlar iyi durumda" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan MAK, uzmanların parametrik karakutudaki verileri ve uçak mürettebatının kabin içindeki konuşmalarının dökümünü analiz etmeye başladığını da bildirdi.



İstanbul merkezli ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, 16 Ocak'ta Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı'na inişi sırasında düşmüştü.



Kırgız yetkililer, uçağın düşmesi nedeniyle ikisi pilot dört mürettebatla birlikte 38 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.