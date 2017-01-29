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Aer Caribe Havayolları’nın B737-400'ü pistten çıktı

Kolombiyalı Aer Caribe Havayolları’na ait kargo uçağı iniş esnasında pistten çıktı.

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Bogota’dan havalanan B737-400 tipi kargo uçağı Leticia-Alfredo Vásquez Cobo Havalimanı’na taker koyduktan sonra pistten çıktı.

Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Uçağın iniş takımları, kanat ve motor bölümünde hasar meydana gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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