Aer Lingus'un A-330'u acil indi

31 Ağustos günü Dublin'den havalanan A330-300 tipi uçak, 5000 feette tırmanışını sürdürürken hidrolik arızası rapor edildi ve mürettebat geri dönme kararı aldı.



A330 tipi bir süre yakıt boşalttıktan sonra Dublin'e sorunsuz inerken, uçağın inişi esnasında meydan da acil durum ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.



A330 tipi uçak bakıma alınırken, JFK seferi bir başka uçakla gerçekleştirildi.