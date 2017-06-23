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Aeroflot 6. kez Doğu Avrupa'nın en iyisi

Rus Aeroflot Paris Airshow’da düzenlenen Skytrax ödül töreninde 6. kez Doğu Avrupa’nın en iyi havayolu seçildi.

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Havayollarının oscarı olarak bilinen Skytrax ödüllerinde Doğu Avrupa’nın en iyisi seçilen Aeroflot üst üste 5. kez, toplamda da 6. kez bu ödülü kazanma başarısını gösterdi.

Aeroflot 2016 yılından itibaren 4 yıldızlı havayolu statüsünde girdiği Skytrax ödüllerinde bunu ilk başarak Rus havayolu olma başarısınıda elinde bulunduruyor.

4 yıldızlılar kategorisinde Türk Hava Yolları,Lufthansa, Air France/KLM, British Airways ve Emirates gibi dev şirketler yer alıyor.

Ödül töreninde konuşma yapan Rus Aeroflot CEO’su Vitaly Savaliev, “6. Kez Doğu Avrupa’nın en iyi havayolu seçilmek bizim için büyük bir onur. Bu ödül ekip olarak çalışmanın ve hedefi her zaman yüksek tutarak en iyi hizmeti vermeye çalışmanın bir karşılığıdır. Hedefimizi bundan sonrada yüksek tutacağız, amacımız Avrupa’nın en iyi havayolu seçilmek ve bu yüzden de çok daha fazla çalışarak bu seviyeye geleceğiz” diye konuştu.

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