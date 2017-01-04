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Aeroflot Kaliningrad pistten çıktı

Aeroflot’un Moskova-Kaliningrad seferini yapan uçağı Kaliningrad’a inişte pistten çıktı.

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Moskova Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan SU1008 sefer sayılı A321-200 tipi uçağın Kaliningrad’a indikten sonra pistten çıktığı açıklandı.

Edilen bilgilere göre, uçağın meydandaki buzlanma yüzünden pistten çıktığı ve kaza yüzünden Kaliningrad’ın uçuşlara kapatıldığı ifade edildi.

Uçakta 167 yolcu ve mürettebatın olduğu ve olay sırasında kimsenin yaralanmadığı bilgisi verildi.

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