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Aeroflot Kırım'a seferlere başladı, yaptırımdan korktu

Rus Aeroflot, işgal edilen Kırım’a yeni sefer yapmaya başladığı için Ukrayna, Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım listesine girebilir.

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Aeroflot’tan gelen açıklamaya göre yeni açılan Soçi-Simferopol seferi, ilk uçuşunu 2 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdi.

Bilindiği gibi Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi, Rusya Kırım’ı işgal ettikten sonra Mart 2014’te Kırım yarımadası üzerinden yapılan tüm uçuşları yasaklamaya karar vermişti.

Nisan 2014’te Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yayınladığı resmi bildirisinde, Akmescit havaalanının havacılık yönetim hakkının Ukrayna’ya ait olduğunu belirtmiş ve Rusya tarafından Ukrayna’ya ait havacılık alanına müdahalenin devam etmesi durumunda Rusya’nın havacılığı ve havayolu şirketleri için çok ciddi sonuçların ortaya çıkacağını açıklamıştı.

Ayrıca, Nisan 2014’te Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) Kırım’a uçuşları yasakladığını duyurmuştu.

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