Aeroflot yolcu sayısı artırdı
Rus şirketi Aeroflot’un 2017 yılının Ocak-Mayıs aylarında yolcu taşımacılığı hacminin önceki yılın aynı dönemine göre %15,9 oranında arttığı ve 18,3 milyon kişiye vardığı bildirildi.
Aeroflot şirketi resmi sayfasından yapılan açıklamada şirketin yolcu taşımacılığının yıllık anlamda %18,3 arttığı, koltuk doluluk oranının önceki yıla göre %2 artarak %79,4’e vardığı kaydedildi.
Bilindiği üzere yılın ilk 5 ayı içinde Aeroflot şirketi 12,3 milyon yolcuya hizmet verdi.
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