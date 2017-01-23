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Ağaçların arkasına saklanan uçak

Dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı özelliklere sahip havalimanları ilginç ve güzel kareleri de beraberinde getiriyor.

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Bunun güzel örneklerinden birisi de Kanada Vancouver Havalimanı’nda görüntülendi.

Philippine Airlines’e ait B777 uçağı havalimanındaki ağaçlarla bir araya gelince ortaya bu güzel görüntü çıktı.

Vancouver Havalimanı’nın twitter hesabından paylaşılan bu eğlenceli kare için “PAL (Philippine Airlines) ile saklambaç oyamak” notu düşüldü.

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