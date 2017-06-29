AHL saldırısnda şehit olanlar anıldı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali Geliş katında A kapısı çıkışında yapılan anıt önünde düzenlenen törene, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, DHMİ İstanbul Başmüdürü Timur Alp Bayrak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, AHL personeli ile beraber şehit olanların yakınları katıldı.
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