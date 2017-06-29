Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

AHL saldırısnda şehit olanlar anıldı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali Geliş katında A kapısı çıkışında yapılan anıt önünde düzenlenen törene, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, DHMİ İstanbul Başmüdürü Timur Alp Bayrak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, AHL personeli ile beraber şehit olanların yakınları katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Saat 14,00’da saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim’in okunduğu anma töreninde, şehit yakınları zaman zaman sağlık sorunu yaşadılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

İşte otomobil markalarının amblemlerinin altında yatan gizli anlamlar

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

Filmler nasıl çekiliyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA