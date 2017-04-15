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AHL'de 29 bine yakın oy kullanıldı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanabildiği gümrük kapılarından birisi olan Atatürk Havalimanı'nda kurulan sandıklarda bugüne kadar 28 bin 740 kişi oy kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında dış hatlar geliş ve gidiş katına kurulan 12 sandıkta, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını sandıklara atarak, işlemlerini tamamlıyor. Havalimanındaki sandıklarda 28 bin 740 kişinin oy kullandığı öğrenildi. Bu arada yurt dışından İstanbul´a getirilen oyların da Ankara´ya gönderilmesine devam edildiği bildirildi.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.

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