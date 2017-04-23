AHL'de A-340 pistten çıktı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakıma gelen A340 tipi uçak pistten çıktı. Uçakta yolcu olmadığı öğrenildi.
Saat 15.00 sularında yaşanan olayda, Birleşik Arap Emirliklerinin Sharjah Havalimanından kalkan Airbus A340 tipi bir yolcu uçağı, bakım için geldiği Atatürk Havalimanına indi.
THY Teknik’e ait HABOM Bakım Merkezine doğru taksi yolunda ilerleyen uçak kayarak toprak alana çıktı.
Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen CS-TOS kuyruk tescilli uçak Portekizli Skyflyer şirketine ait.
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