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AHL'de bugün seferler % 156 azaltıldı

Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi son olarak aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cuma günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu.

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Acil Durum Komitesinin duyurusu şöyle:

“Atatürk Hava Limanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi ( MADKOM) bugün saat 12:00'de toplanmış olup, Kuruluşumuz yanı sıra Komite üyesi kurum ve kuruluşların ( Meteoroloji Müdürlüğü, THY, Onur Havayolları, Atlas Global, AOC, TGS,Havaş,Çelebi, TAV) birlikte almış olduğu kararla 27 Ocak 2017 Cuma günü seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ( kar, don ve buzlanma) %15 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolundan bilgi almaları tavsiye edilir.”

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