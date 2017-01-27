AHL'de bugün seferler % 156 azaltıldı
Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi son olarak aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cuma günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu.
Acil Durum Komitesinin duyurusu şöyle:
“Atatürk Hava Limanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi ( MADKOM) bugün saat 12:00'de toplanmış olup, Kuruluşumuz yanı sıra Komite üyesi kurum ve kuruluşların ( Meteoroloji Müdürlüğü, THY, Onur Havayolları, Atlas Global, AOC, TGS,Havaş,Çelebi, TAV) birlikte almış olduğu kararla 27 Ocak 2017 Cuma günü seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ( kar, don ve buzlanma) %15 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolundan bilgi almaları tavsiye edilir.”
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