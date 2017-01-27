AHL'de bugün seferler % 156 azaltıldı

SGK'dan, prim borcu olanlara müjde!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a geçici madde eklendi. Buna göre, onaylanan kanun ile geçtiğimiz sene kasım-aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi.