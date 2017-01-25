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AHL'de kara karşı uçuşlar yüzde 20 azaltıldı

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 20 oranında azaltıldı.

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DHMİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanında uçak seferleri,beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle %20 oranında azaltılmıştır."

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