AHL'de kara karşı uçuşlar yüzde 20 azaltıldı
İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 20 oranında azaltıldı.
DHMİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanında uçak seferleri,beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle %20 oranında azaltılmıştır."
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