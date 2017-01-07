AHL'de pist açma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor
İstanbul’da beklen kötü hava koşulları akşam saatlerinde kendisini göstermeye başladı.
Avrupa yakası beyaza bürünürken, Atatürk Havalimanı’nda yoğun çalışmalar başladı.
AHL’deki pistleri olabildiğince açık tutmaya çalışan DHMİ ekipleri bu konuda yoğun çaba sarfediyor.
İniş kalkış aralıklarında pistlere ve taksi yollarına kar süpürme araçlarıyla giren DHMİ ekipleri pistleri güvenli hale getirmeye çalışıyor.
Aynı çalışmaların Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.
Yoğun bir şekilde sürdürülen bu çalışmalar nedeniyle iniş-kalkış aralıklarındaki uzamalar nedeniyle uçaklar havada tur atarken, yerdekilerde uzun bekleyişler yaşıyor.
Havalimanının trafiğe kapatılıp kapatılmayacağı ise henüz belli değil.
Saat 20.50’den itibaren DHMİ ekiplerinin pistlerde araçlarla yaptığı kar süpürme operasyonları nedeniyle zaman zaman trafik durduruluyor.
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