AHL'de yarı yıl hareketliliği

2016-2017 eğitim -öğretim yılının ilk devresinin sonunda 18 milyon öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı.



Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı’nda hareketlilik yaşandı.



Tatilin ilk gününde dış hatlar ve iç hatlarda okulların kapanmasıyla tatile giren öğrenciler ve aileleri yoğunluğa neden oldu.



2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi ise 6 Şubat tarihinde başlayacak.