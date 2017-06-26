Aiir Asia'dan Pert Havalimanı'na acil iniş

Perth Havalimanı’ndan kalkış yapan Air Asia’nın A330 tipi uçağı kalkıştan bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle geri dönme kararı aldı.



Bu sırada Perth Havalimanı’nda da acil durum konumuna geçildi ve Air Asia uçağının inişi için meydan da acil durum ekipleri hazır bekletildi.



İçinde 359 yolcusu bulunan uçak teknik arıza yüzünden kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra tekrardan Perth Havalimanı’na indi.



Şirketten yapılan açıklamada, uçağın motorda yaşanan teknik bir arıza yüzünden geri döndüğü belirtildi.



Yerel basındaki haberlerde uçaktaki yolcularında arıza yüzünden ciddi sarsıntılar yaşandığını belirttiği ifade edildi.