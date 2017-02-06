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Air Algerie’ye ait ATR-72'nin ön dikmesi çöktü

Air Algerie’nin Algiers-El Oued iç hat seferini yapan uçağı iniş sonrası kaza geçirdi.

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İçinde 67 yolcusuyla Algiers’den havalanan ATR-72 modeli uçak El Oued’e sorunsuz indi. İniş sonrasında ise uçak taksiye devam ederken uçağın ön dikmesi çöktü.

Yaşana olay sonrasında ATR-72 pistte kalırken, yolcular uçaktan tahliye edilerek terminale alındı.

Havayolundan yapılan açıklamada kazada kimsenin yaralanmadığı ve olayla ilgili soruşturma yapıldığı ifade edildi.

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