Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Air Arabia Hindistan-Kolkata’ya acil indi

164 yolcusuyla Bangladeş-Sharjah uçuşunu yapan Air Arabia’ya ait Airbus A320 tipi uçak Hindistan-Kolkata’ya acil iniş yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bangladeş’den kalkış sonrası tırmanışını sürdüren uçağın kokpitinde duman yayılması üzerine pilotlar en yakın meydana acil inişe geçti.,

15 dakika içerisinde Kolkata Havalimanı’na acil inişi tamamlayan uçaktaki yolcular terminale alınırken uçak incelenmek üzere bakıma çekildi.

Nedeni açıklanmayan arıza giderildikten yaklaşık 5 saat sonra tekrar havalanan Air Arabia’nın Sharjah’a vardığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA