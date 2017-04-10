Air Arabia Hindistan-Kolkata’ya acil indi
164 yolcusuyla Bangladeş-Sharjah uçuşunu yapan Air Arabia’ya ait Airbus A320 tipi uçak Hindistan-Kolkata’ya acil iniş yaptı.
Bangladeş’den kalkış sonrası tırmanışını sürdüren uçağın kokpitinde duman yayılması üzerine pilotlar en yakın meydana acil inişe geçti.,
15 dakika içerisinde Kolkata Havalimanı’na acil inişi tamamlayan uçaktaki yolcular terminale alınırken uçak incelenmek üzere bakıma çekildi.
Nedeni açıklanmayan arıza giderildikten yaklaşık 5 saat sonra tekrar havalanan Air Arabia’nın Sharjah’a vardığı öğrenildi.
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