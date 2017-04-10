Air Arabia Hindistan-Kolkata’ya acil indi

Ökten: Zamanın ruhunu kim okursa gelecek de onundur!

Dünya tarihinin en zorlu sürecinde. Türkiye ise kendi kaderiyle ilgili dönemecin arefesinde! Zamanda derinlik, zeminde yaygınlık gözeterek güncelin bir parçası olan olayları Prof. Dr. Sadettin Ökten ile konuştuk.