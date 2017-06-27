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Air Berlin destek almaktan vazgeçti

Zor dönemden geçen Alman taşıyıcı airberlin, hükümetten destek almayacağını açıkladı.

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Yeniden yapılanma sürecinde olan şirket, iyi ilerlemeler kaydettiğinden hükümet garantisi için başvurmayacağı öğrenildi.

CEO Thomas Winkelmann yaptığı açıklamada, “Yönetimin airberlin için yeniden yapılandırma seçeneklerini araştırmaya yönelik, önleyici stratejinin bir parçası olarak teminat için ön başvuru yapmıştık. Ancak, hiç bir noktada bu teminat için bağlayıcı bir başvuru yapmadık ve yapmayacağız” dedi.

Alman taşıyıcı, uçak kiralama sözleşmelerinin başarılı bir şekilde müzakerelerine gidilmesi ve işletme giderlerinin düşürülmesi sonucunda 2018 yılı için çift haneli milyon avro aralığında maliyet tasarrufu sağladığını belirtti.

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