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Air China Pyongyang'a uçmama kararı aldı

Air China havayolu şirketi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a 17 Nisan'dan itibaren uçuş yapmayacak.

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Çinli havayolu şirketi Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları geçici olarak durdurdu.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Air China, Pyongyang'a uçuşları 17 Nisan'dan itibaren askıya alacak.

Pyongyang'a son uçuşun bugün yapıldığı belirtilen haberde, şirketin uçuşları niçin askıya aldığı ya da tekrar ne zaman başlatacağı konusunda bilgi verilmedi.

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