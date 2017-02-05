Air France, 'Bizde mahkeme kararına uyacağız'

France, ABD’nin nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan yedi ülkeye uyguladığı vize yasağı kararının geçici olarak engellenmesinin arından uçuşlarını yeniden başlattığını duyurdu.



Seattle’da görevli bir federal yargıcın aldığı ve yasağın geçici olarak durdurulmasını öngören kararını hatırlatan Air France Sözcüsü Herve Srschler “Bugünden başlayarak mahkemenin kararını uyguluyoruz” dedi.



Srschler, “İlgili ülkelerin vatandaşları belgelerini ve vizelerini hazırladıkları durumda bir kez daha ABD'ye uçma hakkı edinmiş durumdalar” diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, aralarında İran, Suriye ve Irak’ın da bulunduğu yedi ülkeden gelen göçmenlerin ülkeye girişini 90 gün süreyle yasaklamıştı.