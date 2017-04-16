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Air Madagascar, Air Austral ile ittifak kurdu

İttifak arayışı içerisinde olan Air Madagascar, Etiyopya ile temas kurmasına rağmen tercihini farklı kullandı.

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Havayolu, Star Alliance üyeside olan Etiyopya yerine ittifakını Air Austral ile kurdu.

Air Madagascar’dan yapılan açıklamada, Etiyopya Havayollarına göre stratejik ortaklık için daha iyi bir teklifle gelen Air Austral’ın tercil edildiği ifade edildi.

4 Nisan tarihinde mutabakat zaptının imzalandığı da açıklandı.

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