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Air Manas İSG'den Bişkek'e uçuyor

Pegasus’un da ortağı olduğu Kırgızistan merkezli havayolu şirketi Air Manas; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Bişkek’e uçmaya başladı.

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Bişkek ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 16 Haziran 2017 tarihinde başlayan seferler haftanın 5 günü yapılacak.

Bişkek uçuşları; Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri olarak haftanın beş günü karşılıklı gerçekleştirilecek.

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