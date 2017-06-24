Air Manas İSG'den Bişkek'e uçuyor
Pegasus’un da ortağı olduğu Kırgızistan merkezli havayolu şirketi Air Manas; İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Bişkek’e uçmaya başladı.
Bişkek ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 16 Haziran 2017 tarihinde başlayan seferler haftanın 5 günü yapılacak.
Bişkek uçuşları; Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri olarak haftanın beş günü karşılıklı gerçekleştirilecek.
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