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AirBerlin ABD uçuşunu rafa kaldırdı

Airberlin, Tegel Havalimanı’ndan başlatacağı Amerika hattında ertelemeye gitti.

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Şirket, Berlin Tegel Havalimanı’nda yer hizmetlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle San Francisco uçuşlarını ertelediğini duyurdu.

1-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Berlin-San Francisco uçuşlarını iptal ettiği öğrenildi.   

Airberlin'in Düsseldorf-Florida rotasıysa, 6 Mayıs'ta planlandığı gibi başlayacak.

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