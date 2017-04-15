AirBerlin ABD uçuşunu rafa kaldırdı

Whatsapp'ta yanlışlıkla gönderilen mesajlar silinebilecek

1 milyarın üstende kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp kullanıcıları artık, yanlışlıkla attıkları mesajı iki taraflı silebilecek.