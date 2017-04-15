AirBerlin ABD uçuşunu rafa kaldırdı
Airberlin, Tegel Havalimanı’ndan başlatacağı Amerika hattında ertelemeye gitti.
Şirket, Berlin Tegel Havalimanı’nda yer hizmetlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle San Francisco uçuşlarını ertelediğini duyurdu.
1-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Berlin-San Francisco uçuşlarını iptal ettiği öğrenildi.
Airberlin'in Düsseldorf-Florida rotasıysa, 6 Mayıs'ta planlandığı gibi başlayacak.
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