Airbus 2016'da 688 uçakla teslim rekoru kırdı

Bu rakam, 2015 yılında elde edilen 635 adetlik teslimat rekorundan %8’inden fazla.



Bu teslimatlar, 68 adedi A320neo olmak üzere 545 adet tek koridorlu A320 Ailesi, 66 adet A330, 49 adet A350 XWB ve 28 adet A380 olarak gerçekleştirildi.



Tek koridorlu uçak teslimatlarının %40’ından fazlası daha büyük A321 modelinden yapıldı.



Airbus, 8’i yeni olan 51 müşteriden, 607 adedi tek koridorlu ve 124 adedi geniş gövdeli olmak üzere toplam 731 adet net sipariş aldı.



2016 yılı sonu itibari ile Airbus’ın liste fiyatı toplamda $1,018 milyar olan 6,874 adet teslim edilmeyi bekleyen siparişi bulunuyor.



Airbus Ticari Uçaklar Başkanı ve Ticari Operasyonlar Şefi Fabrice Brégier, “Hedeflerimizi zorlu koşullarda tutturduk ve böylece üretim hızımızın geleceğe hazırlıklı olduğunu kanıtlamış olduk. Bu başarıdan dolayı tüm ekibimizi ve çalışanlarımızı tebrik ederim. Güçlü operasyonel performansımızın her ölçekteki uçaklardan sipariş veren ve teslim alan sağlam bir piyasa ortamı ile birleşmesi, teslimatların artırılması, dijital ortamın avantajlarından yararlanma ve hizmet portföyümüzü global olarak genişletme yolundaki adımlarımız için mükemmel bir sıçrama tahtası oldu” dedi.



2016’nın kilometre taşları arasında 10.000’inci uçağın (A350XWB) teslimatı ve programın en geniş üyesi A350-1000’in ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması yer alıyor.



Ayrıca Airbus, iki ayrı motor seçeneği ile sunduğu dünyanın en çok satan tek koridorlu uçağı A320neo’yu teslim etmeye başladı.



Bunlarla birlikte, Pratt & Whitney motorları ile güçlendirilen A321neo, Tip Sertifikasyonu aldı ve Amerika’nın Alabama eyaletinde bulunan fabrikada üretilen ilk A321 tipi uçağını teslim etti.



2016 yılında, ilk A330 Regional hizmete girdi, Çin’de kurulacak olan A330 Tamamlama ve Teslimat Merkezi’nin inşaatına başlandı ve aynı zamanda A330neo uçağı son montaj hattına girdi.



Airbus, A330neo ve A350XWB programlarında yolcu deneyimine yeni standartlar getirmek üzere yeni kabin markası ‘Airspace by Airbus’ı piyasaya sürdü.



Ayrıca Airbus, tüm A380 uçuşlarını listeleyen ve kullanıcıların buradan bilet rezervasyonlarını yapabildikleri Ifly A380 internet sitesini hizmete sundu.