Alaska Havayollar'ı rüzgarın azizliğine uğradı
Alaska/Anchorage-Las Vegas/Mc Carran uçuşunu yapan Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçağı, Mc Carran’a teker koyacağı sırada zor anlar yaşadı.
Uçak, piste dokunuş anında aldığı sert yan rüzgarla dengesini kaybedip sol iniş takımlarının üstüne sert bir şekilde oturdu.
Anında iniş dengesini toparlayan pilotlar uçağın sorunsuz bir şekilde Mc Carran’a inişini sağladı.
Anında iniş dengesini toparlayan pilotlar uçağın sorunsuz bir şekilde Mc Carran’a inişini sağladı.
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