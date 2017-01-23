Alitalia 2 bin çalışanını işten çıkaracak

Avrupa'da ilk kez bir havayolu kabinde bir derginin dağıtılmasını yasakladı.



İtalyan havayolları Alitalia, kurum hakkında bir dosya hazırlayan ve "Alitalia'yı kim katletti!" kapağı ile yayınlayan haftalık siyasi dergi "L'Espresso"yu kabine sokmama kararı aldı.

"L'Espresso" Alitalia'nın üçüncü kez iflas riski ile karşılaşma gerekçelerini anlatan makalesinde yanlış yönetim ve Etihad Havayolları ile ortaklığın fayda yerine zararlarını sıralayarak "Alitalia'yı kim katletti!" başlığı ile üst yönetimi suçladı.



Dergi son 10 yılda şirketin devletten 7 Milyar Euro sübvansiyon aldığını hatırlatarak Ocak ayı sonunda 2 bin çalışanının işine son vereceğini öne sürdü.



Maddi sıkıntı yüzünden İstanbul dahil bir çok kentlere seferlerini kaldıran Alitalia'nın can cekiştiğini ve ortak Etihad'ın bu konuda radikal bir karar alma arifesinde olduğunu hatırlatan L'Espresso dergisi yönetimi basılan son sayının Alitalia tarafından yolculara sansür edilmesini şiddetle kınayarak "İtalya'da haber alma özgürlüğü katledilmiştir. Bu kararı kınıyoruz ve hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz." dedi.