Alitalia'nın ilginç kararı tepki topladı

İflas riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından bir süre önce Abu Dabi merkezli Etihad Havayolları ile ortak olan Alitalia'da sular durulmak bilmiyor.



Kemer sıkma programı çerçevesinde İstanbul dahil verimli olmayan birçok hattını kapatan, 12 bin çalışanından 2 biniyle yollarını ayırması beklenen, bazı uçakları yere indiren Alitalia, personel sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda sendikalarla karşı karşıya geldi.



La Repubblica gazetesindeki habere göre, şirketle bir süredir müzakereler yürüten sendika temsilcileri, hazırlanan yeni sözleşmelerde çalışanların şartlarının ağırlaştırıldığını ve bu kabul edilemez şartlardan dolayı 23 Şubat'ta greve gideceklerini duyurdu.



Çalışma saatlerinin uzatılmasına, yıllık izin günlerinin düşürülmesine karşı çıkan sendika temsilcilerinin yeni sözleşmelere en büyük tepkisi ise, kabin görevlilerine uçakların tuvaletlerini temizleme görevinin de verilmesine oldu.



Alitalia'nın Başkanı Luca Cordero di Montezemolo, günde 500 bin Euro zarar ettiklerini ve ciddi bir likidite krizi yaşadıklarını açıklamıştı.



Krizi yazan dergiyi sansürledi



Alitalia, geçen ay “Alitalia'yı kim katletti” başlığı ile bir dosya haber hazırlayan ve şirketin üçüncü kez iflas riski ile karşılaşmasını irdeleyen İtalyan L'Espresso dergisinin kabinlere sokulmasını yasaklamıştı.



Etihad ile ortaklığın faydadan çok zarar getirdiğini öne süren dergi, son 10 yılda şirketin devletten 7 milyar Euro sübvansiyon aldığını hatırlatmıştı.



Alitalia'nın kendilerine sansür uygulamasını kınayan dergi, “İtalya'da haber alma özgürlüğü katledilmiştir” açıklamasını yapmıştı.