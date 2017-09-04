Alman turist azaldı, İran'lı turist arttı

İranlılar'ın Türkiye ilgisinin turizmciye moral verdiğini dile getiren İşler, "Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 600 bin İranlı turist gelirken bu yılın 7 ayında bu rakam 1 milyon 200 bin kişi olmuş. Bu demektir ki yıl sonunda 2 milyonu geçecek." dedi.



Geçen yıl İranlı turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin 2 milyar dolara yakın olduğunun tahmin edildiğini, bu yıl da 2 milyar 700 milyon dolarlık bir gelir beklediklerini anlatan İşler, şunları kaydetti:



"İranlıların tatil için Türkiye'yi tercih etmelerinde kültürel ve coğrafi yakınlığın önemli payı bulunuyor. Çok yakın ve Müslüman bir ülke olduğumuz için Avrupa'ya göre bizi tercih ediyorlar. Şehir gezileri yapmayı, alışveriş merkezlerindeki değerli markalardan alışveriş yapmayı seviyorlar. Yemekler konusunda da yabancılık çekmiyorlar."



İşler, İzmir'e gelen İranlı turist sayısının da düzenli artış gösterdiğine dikkati çekerek, 5 yıl önce 10 binin altında kalan İranlı turist rakamının bu yılın 7 aylık döneminde 40 bine ulaştığını bildirdi.



Turizmcilerin İran pazarına daha fazla odaklanması gerektiğini dile getiren İşler, "Özellikle İzmir ve Antalya'ya İran'dan direkt uçuş sayısının da artması gerekiyor. Eğer bu çalışmalar yapılırsa İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 - 6 milyona çıkabilir." diye konuştu.