Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Amazon Hava kargo merkezi kuruyor

Son dönemlerde lojistik alanındaki farklı hedefleri ile dikkat çeken Amazon, yeni bir hava kargo merkezi için planlamalara başladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UPS ve FedEx gibi iddialı markalara rakip olması beklenen Amazon, bu bakımdan çalışmaları ile yakınan takip ediliyor.

Özellikle hava balonları ile droneler aracılığı ile teslimat yapma hedefini açıkladıktan sonra Amazon, sektörde oldukça ilgi çekmişti.

Şu an için böylesine iddialı projenin faaliyete geçmesi beklenmiyor. Ancak bu fikir dahi Amazon’un gelecek vizyonunun anlaşılması adına önemli.

Firma tarafından yapılan çalışmalarda özelikle hava yolu ile yapılan teslimatlar için bir merkez kurulacağı belirtildi.

Kuzey Kentucky Havaalanı’nda yer alacak merkez, Amazon’un ilk hava kargo merkezi olacak.

Yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olacak yeni yatırım alanı, bu hamlesi ile hava yolu taşımacılığındaki işleri daha düzenli bir şekilde yapabilecek.

Paketleme, teslim etme ve tüm bu aşamaların sorunsuz bir şekilde yapılacağı yeni merkez, Amazon’un kendi lojistik birimini oluşturarak hizmet vermesi adına da önemli.

Bağımlılığı Azalacak

Amazon’un yeni merkezi açıldığında, özellikle merkezin civarındaki teslimatlar için UPS ya da FedEx kullanılması önlenecek ve böylece operasyonlar sadece Amazon bünyesinde yapılabilecek.

Başlangıç aşamasında dev merkez için 2 bin kişi istihdam edilecek.

Merkezin işlemeye başlamasının ardından elde edilecek başarılar ise Amazon’un geleceği planlamasında oldukça etkili olacak.

Özellikle Amazon’un bu konuda başarıya ulaşması ve yeni merkez üzerinden herhangi bir firmaya bağlı olmadan tüm e-ticaret işlemlerini yapabilmesi, daha fazla merkezin kurulmasında da teşvik edici olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 'Komşunu al gel' kampanyası başlatıyoruz

Erdoğan: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 'Komşunu al gel' kampanyası başlatıyoruz

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

En komik sebzeler

En komik sebzeler

Kuyudan at kurtarma operasyonu

Kuyudan at kurtarma operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA