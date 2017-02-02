Amazon Hava kargo merkezi kuruyor

UPS ve FedEx gibi iddialı markalara rakip olması beklenen Amazon, bu bakımdan çalışmaları ile yakınan takip ediliyor.



Özellikle hava balonları ile droneler aracılığı ile teslimat yapma hedefini açıkladıktan sonra Amazon, sektörde oldukça ilgi çekmişti.



Şu an için böylesine iddialı projenin faaliyete geçmesi beklenmiyor. Ancak bu fikir dahi Amazon’un gelecek vizyonunun anlaşılması adına önemli.



Firma tarafından yapılan çalışmalarda özelikle hava yolu ile yapılan teslimatlar için bir merkez kurulacağı belirtildi.



Kuzey Kentucky Havaalanı’nda yer alacak merkez, Amazon’un ilk hava kargo merkezi olacak.



Yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olacak yeni yatırım alanı, bu hamlesi ile hava yolu taşımacılığındaki işleri daha düzenli bir şekilde yapabilecek.



Paketleme, teslim etme ve tüm bu aşamaların sorunsuz bir şekilde yapılacağı yeni merkez, Amazon’un kendi lojistik birimini oluşturarak hizmet vermesi adına da önemli.



Bağımlılığı Azalacak



Amazon’un yeni merkezi açıldığında, özellikle merkezin civarındaki teslimatlar için UPS ya da FedEx kullanılması önlenecek ve böylece operasyonlar sadece Amazon bünyesinde yapılabilecek.



Başlangıç aşamasında dev merkez için 2 bin kişi istihdam edilecek.



Merkezin işlemeye başlamasının ardından elde edilecek başarılar ise Amazon’un geleceği planlamasında oldukça etkili olacak.



Özellikle Amazon’un bu konuda başarıya ulaşması ve yeni merkez üzerinden herhangi bir firmaya bağlı olmadan tüm e-ticaret işlemlerini yapabilmesi, daha fazla merkezin kurulmasında da teşvik edici olacak.