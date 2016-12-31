Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Amazon taşımacılıkta projeleri zorluyor

Kargoları en kısa sürede teslim etmek için drone’lara başvurması ve uçaklar kiralayarak ilerde kendi uçuş ağını kurma hazırlığında olan Amazon, şimdi yeni bir proje için kolları sıvadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amazon’un peşinde olduğu çılgın proje havada uzun süre kalacak olan dev bir balon.

Şirket Hava İkmal Merkezi (AFC) adını verdiği ve patentini aldığı sistem ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayı hayata geçirmek için çalışıyor.

Zeplinlere benzeyen dev bir balonu içinde çalışanlar, ürünler ve drone’larla gökyüzüne bırakacak olan şirket, sipariş geldiği anda ürünü balonun deposundan alıp drone’la müşterinin adresine bırakacak.

Yapılan teslimatın ardından drone tekrar balona dönecek. Şirket bu sayede sipariş verildikten sonra kısa sürede kargoyu adrese ulaştıracak.  

Kulağa çılgınca gelsede Amazon projenin patentini almış durumda. Hayata geçip geçemeyeceği ise tartışma konusu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

Hırsızların çiğ köfte partili soygunu kamerada

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

Hindistan'da madende göçük: En az 10 ölü

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Romanlar yeni yıla böyle girdi

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA