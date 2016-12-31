Amazon taşımacılıkta projeleri zorluyor

Amazon’un peşinde olduğu çılgın proje havada uzun süre kalacak olan dev bir balon.



Şirket Hava İkmal Merkezi (AFC) adını verdiği ve patentini aldığı sistem ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayı hayata geçirmek için çalışıyor.



Zeplinlere benzeyen dev bir balonu içinde çalışanlar, ürünler ve drone’larla gökyüzüne bırakacak olan şirket, sipariş geldiği anda ürünü balonun deposundan alıp drone’la müşterinin adresine bırakacak.



Yapılan teslimatın ardından drone tekrar balona dönecek. Şirket bu sayede sipariş verildikten sonra kısa sürede kargoyu adrese ulaştıracak.



Kulağa çılgınca gelsede Amazon projenin patentini almış durumda. Hayata geçip geçemeyeceği ise tartışma konusu.