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Amazon'un CEO’su Jeff Bezos uzay turizmine el attı

Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, uzay turizmine ilk adımını attı.

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Şirketin 2017’de test pilotlarını, 2018 yılında ise ilk yolcularını uzay gezisine çıkarmayı planlıyor.

Blue Origin Başkanı Rob Meyerson’un New Mexico’da katıldığı bir sempozyumda 13 Ekim 2017’de pilotların test uçuşlarına başlayaceklerını açıkladı.

New Shepard uzay mekiği ile yapılan “uçuş esnasında kaçış” sistemlerinin ise testlerden başarıyla çıktığını söyledi.

Uzay sınırında 11 dakika sürecek bir yolculuk yapmayı planlayan program için istekli olanlar Blue Origin’in ön kayıt sistemine kaydolursa biletler satışa çıktığında öncelik sahibi oluyor.

Blue Orgin’in bilet satış fiyatı henüz açıklanmazken, benzer programı uygulayan Virgin Galactic bilet fiyatını 250 bin dolardan satışa sunuyor.

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