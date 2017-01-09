Anadolujet İSG'de büyük tehlike atlattı

Önceki gün yaşanan olayda Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan 14.20’de kalkması gereken Anadolujet uçağı İstanbul Sabiha Gökçen’de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 saat 30 dakika gecikmeyle kalktı



Saat 20.30’da İstanbul semalarında İSG’deki koşullar nedeniyle bir süre tur atan uçak, düşük görüş şartlarında havalimanına son yaklaşmaya girdiğinde pilotun kuleyle bağlantısının kesildiği öğrenildi.



İnişine devam eden pilot, piste yaklaştığı sırada kalkışa hazırlanan başka bir uçağı fark etti.



Anında yükselişe geçen uçağın pilotları, keskin bir manevrayla havalimanı bölgesini terk etti.



Yolcuların büyük heyecan yaşadığı olayda, pilot yaptığı açıklamayla yolcuları yatıştırırken güvenli bir şekilde tekrar İSG’ye inmeyi başardı.



Pilotların son andaki dikkati sayesinde facianın önüne geçildiği öğrenildi.