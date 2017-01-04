Anadolujet'ten erken rezervasyon kış kampanyası

Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet, başlattığı erken rezervasyon kampanyası ile 4 Ocak 2017 – 5 Ocak 2017 tarihleri arasında bilet alan yolcularına; 9 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında 69,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı sunuyor.



Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan erken rezervasyon kampanyası AnadoluJet’in yurt içinde uçuş yaptığı tüm noktalarda geçerli olup; K.K.T.C uçuşları ile aktarmalı ve ortak uçuşları kapsamıyor.



AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 25 38 numaralı çağrı merkezinden ya da anadoluJet.com adresinden ulaşabilirsiniz.