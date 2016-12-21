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Anadolujet'ten, 'Milli İrade Turları' projesi

AnadoluJet, 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan darbe girişimine karşı tüm Türkiye’nin ortaya koyduğu milli irade ruhunu canlı tutmak adına “Milli İrade Turları” projesini hayata geçiriyor.

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Anadolu’nun çeşitli noktalarından Ankara’ya yıl boyunca gelecek gruplar “Milli İrade Turları” çerçevesinde Anıtkabir, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Camii ile 15 Temmuz olaylarının en çarpıcı etkilerini yaşamış olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, TÜRKSAT Binası, Akıncı Üssü ve Kahraman Kazan ilçesini ziyaret edecek.

Günü birlik, bir veya iki gece konaklamalı şekilde oluşturulan turlara öğrenciler, yerel basın mensupları, il meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinden katılım planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi toplantı salonlarında 15 Temmuz konulu video gösterimlerinin de yapılacağı program kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından davet edilecek 15 Temmuz gününü bizzat yaşayan kişilerle söyleşiler de gerçekleşecek.

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