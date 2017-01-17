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Anket sonucunda zam istemediler

Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasında zam görüşmeleri devam ederken, sendika üyeleri arasında yapılan ankette 'evet zam olmayabilir' sonucu çıktı.

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2017 yılı için toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 4 zam vermesi gereken Türk Hava Yolları, Hava-İş Sendikası ile yaptığı ön görüşmede sıfır zam isteğinde bulundu.

Bunun üzerine sendika yaklaşık 13 bin üyenin katıldığı bir anket yaptı. Yapılan anket sonucunda yüzde 95 oranında 'Evet zam olmayabilir' sonucu çıktı. Hava -İş Sendikası yönetim kurulu anket sonucu üzerine bir toplantı kararı aldı.

Kararın ardından sendika üyeleri Türk Hava Yolları ile masaya oturup sıfır zam önerisine karşılık sendika, toplu işten çıkarma olmaması garantisi ve yüzde 4'ün altında zam yapılması konusunda ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

Sendika ayrıca İngilizce yetersizliği nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan bir kısım personelin de geri dönüşü ve verimsizlik gerekçesiyle işten çıkarılma süreci devam eden 200 civarında çalışanın süreçlerinin durdurulmasını istediği de öğrenildi.

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