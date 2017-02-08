Antonov-124, Swiss'in B777'sine motor getirdi
Motor arızası yaşan Swiss’in B777 tipi uçağının yardımına Ukrayna yapımı Antonov-124 Ruslan yetişti.
Swiss Airlines’ın Zürih-Los Angeles seferini yapan LX-40 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağının motoru arıza yapınca Kanada’nın İqaluit şehrine mecburi iniş yaptı.
Uçağın motorunun tamir edilememesi üzerine yolcular, JKF’den gönderilen bir A330 tipi uçakla tekrar New York’a götürüldü, sonrasında Los Angeles’a ulaştırıldı.
Havaalanında mahsur kalan uçağın yardımına Antonov-124 Ruslan yetişti.
Antonov-124’in taşıdığı General Electric GE90 tipi uçak motorunun getirilmesi ile Swiss’in Boeing 777’si yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.
Antonov-124 Ruslan, zor hava koşullarında ağır yükleri uzak mesafelere taşımaları ile tanınıyor.
Swiss uçağı motor arızası yüzünden Kanada Iqaluit Havalimanı'na zorunlu indi..
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