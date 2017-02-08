Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Antonov-124, Swiss'in B777'sine motor getirdi

Motor arızası yaşan Swiss’in B777 tipi uçağının yardımına Ukrayna yapımı Antonov-124 Ruslan yetişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Swiss Airlines’ın Zürih-Los Angeles seferini yapan LX-40 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağının motoru arıza yapınca Kanada’nın İqaluit şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçağın motorunun tamir edilememesi üzerine yolcular, JKF’den gönderilen bir A330 tipi uçakla tekrar New York’a götürüldü, sonrasında Los Angeles’a ulaştırıldı.

Havaalanında mahsur kalan uçağın yardımına Antonov-124 Ruslan yetişti.

Antonov-124’in taşıdığı General Electric GE90 tipi uçak motorunun getirilmesi ile Swiss’in Boeing 777’si yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

Antonov-124 Ruslan, zor hava koşullarında ağır yükleri uzak mesafelere taşımaları ile tanınıyor.

Swiss uçağı motor arızası yüzünden Kanada Iqaluit Havalimanı'na zorunlu indi..

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunmada yeni güç 'Bora'

Savunmada yeni güç 'Bora'

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

İnsansı robotlar görücüye çıktı

İnsansı robotlar görücüye çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA