Aquila Almanları büyüledi

Bursalı sanayici ve işadamı Mehmet Celal Gökçen, otomotiv devlerine hizmet veren, otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri alanında dikkat çeken Bursalı BPlas firmasının ARGE, tasarım ve üretim noktasındaki tecrübesini Aquila ile buluşturdu.

İki kişilik özel ve pilot eğitimi için kullanılan VLA(Very Light Aircraft) segmentinde ciddi bir marka olarak kabul edilen Aquila'nın, başta tasarımı olmak üzere pek çok noktasına özel dokunuşlar yaparak işe başlayan Mehmet Celal Gökçen, 100 litre normal 95 oktan benzinle bin 150 kilometre menzil gidebilen Aquila'nın, gelen talep üzerine Alp dağlarında yüksek uçuş yapabileceğini söyledi.

Gökçen, kompozit yapısı, mükemmel görüş mesafesi, şık ve ergonomik tasarımı, konforu nedeniyle Aquila'yı dünyaca ünlü bir motor firmasının turbo motor uygulaması için tercih ettiğini ifade etti.

Almanya'da düzenlenen AERO 2017 Fuarında yine ilgi odağı olan Aquila ailesine yeni üyelerin katılacağını da açıklayan Mehmet Celal Gökçen, kısa süre önce Almanya'da özellikle uçak sektöründe dizayn ve tasarımı üzerinde tecrübeli 45 kişilik mühendislik firmasını da bünyesine kattı.

Gelecek yıl düzenlenecek fuarda dört ya da altı kişilik yeni uçak modelleri de bu bilgi ve birikimle boy gösterecek.