Astronatlardan 16 kez yılbaşı kutlaması Borisenko, 'Bu yıl Katolik Noel’i de yılbaşı da hafta sonuna denk geldi, üç gün Noel’i üç gün yılbaşını kutluyoruz. Bu da bize sevdiklerimizle konuşmak, Dünya’nın fotoğraflarını çekmek veya hobilerimizle ilgilenmek için yeterince zaman veriyor. Ayrıca Dünya’da yılbaşını yalnızca 1 kez kutluyoruz, ama burada 16 kez. Düşünsenize birbirinizi kutlamak, iyi dilekler dilemek için 16 şansımız var' dedi.