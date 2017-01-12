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Astronatlardan 16 kez yılbaşı kutlaması

Borisenko, 'Bu yıl Katolik Noel’i de yılbaşı da hafta sonuna denk geldi, üç gün Noel’i üç gün yılbaşını kutluyoruz. Bu da bize sevdiklerimizle konuşmak, Dünya’nın fotoğraflarını çekmek veya hobilerimizle ilgilenmek için yeterince zaman veriyor. Ayrıca Dünya’da yılbaşını yalnızca 1 kez kutluyoruz, ama burada 16 kez. Düşünsenize birbirinizi kutlamak, iyi dilekler dilemek için 16 şansımız var' dedi.

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YILBAŞI AĞACI VE SOFRASI DA VAR

Videoda UUİ ekibinin Noel ve yılbaşı ağacının da olacağını belirten Borisenko, "Yılbaşı için güzel bir akşam yemeği de gerekiyor. Ancak bu yıl Dünya’dan yeni yıl hediyelerimizi getiren kargo uçağı düştü. Şimdi o yemeklerin keyfini muhtemelen Sibirya’daki kurtlar ve ayılar çıkarıyordur. Ancak burada da bir miktar lezzetli yiyeceğimiz var. Yengeç, çikolata, şekerleme, zencefilli çörek, hatta siyah havyarımız bile…” ifadelerini kullandı.

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