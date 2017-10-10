Atatürk Havalimanı, Ağustos ayında Avrupa’yı geride bıraktı

ACI’nın (Airport Council International- Uluslararası Havaalanları Konseyi), 2017 yılı Ağustos ayı rakamlarını açıklandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, açıklanan verileri duyurdu.

Avrupa havalimanlarını geride bıraktı

Açıklanan verilere göre Atatürk Havalimanı, Ağustos ayında yakaladığı yüzde 10,6’lık yolcu artış oranıyla, ortalama yüzde 8,7 büyüyen Avrupa havalimanlarını geride bıraktı. Bu rakamla birlikte Atatürk Havalimanı yüzde 19,6 büyüyen Moskova Havalimanı’nın ardından en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı oldu.

Antalya Havalimanı da kendi kategorisinde zirvede

Öte yandan, yılda 10 ila 25 milyon yolcu taşıyan havalimanları kategorisinde yer alan Antalya ve Ankara E

Esenboğa Havalimanları da bu dönemde yolcularını ciddi oranda arttırdı. Antalya Havalimanı Ağustos ayında yolcu oranının yüzde 55,3 oranında arttırarak bu kategoride en üst sırada yer alırken, Ankara Esenboğa Havalimanı ise 30,7’lik artışıyla ikinci sırada yer aldı.